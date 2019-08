Milan-Brescia, Corini: "Non temo il Meazza. Balotelli e Piatek..."

MILAN BRESCIA CORINI - "Il Milan ha grandi giocatori, c'è tutto per una grande partita: noi andiamo a Milano per fare la nostra gara senza pensare alle loro difficoltà". Pensieri e parole di Eugenio Corini.

Alla vigilia dell'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A, il tecnico delha parlato così in conferenza stampa: "Ci saranno 60mila spettatori? Non temo il Meazza, anzi credo che sia una bella occasione per giocare in un grande stadio. Loro sono arrabbiati e vogliono riscattarsi mentre noi cerchiamo l'impresa: dopo Cagliari abbiamo più responsabilità.? E' un ottimo calciatore, spero che non si sblocchi domani.è come gli altri: sta recuperando e quandò tornerà lo allenerò come gli altri".