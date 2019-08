CALCIOMERCATO PSG REAL MADRID NAVAS /Keylor Navas svolgerà le visite mediche col PSG nelle prossime ore, "tra oggi e domani". Ne sono certi in Spagna, dove 'Jugones' ha svelato ulteriori dettagli sull'imminente addio del portiere ai blancos. Il calciatore, infatti, incontrerà i medici del club parigino a Madrid e non in Francia.

Secondo i rumors delle ultime ore, inoltre, sarebbe Areola il sostituto del costaricano nel, che aveva sondato anche la pistanei giorni scorsi.

