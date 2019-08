Inter, Oscar avvistato in sede: il brasiliano vuole i nerazzurri

CALCIOMERCATO INTER OSCAR /Oscar vuole l'Italia: il brasiliano, attualmente in forza allo Shanghai SIPC, non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Europa e oggi, 'PassioneInter.com', ha beccato il calciatore nei pressi della sede dell'Inter, in compagnia del suo agente immoibiliare.

Oscar vorrebbe vestirsi di nerazzurro per ritrovare Antonio Conte, con il quale ebbe un ottimo rapporto al, ma non sono da escludere contatti col Milan.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!