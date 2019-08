Napoli, arriva Llorente! Visite e firma: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE /Fernando Llorente inizierà molto presto la sua nuova avventura nel Napoli. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, lo spagnolo è in questo momento in viaggio verso l'Italia insieme al suo fratello e agente Jesus.

Domani sono in programma le visite mediche di rito e la firma sul contratto biennale con i partenopei, con uno stipendio di circa 2.5 milioni netti a stagione per l'ex Tottenham, che arriva come svincolato . Ancelotti, che nella conferenza stampa di oggi aveva fatto intendere il suo imminente arrivo , presto avrà una nuova prima punta a disposizione che completerà il reparto offensivo.