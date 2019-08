Psg, telenovela Neymar: offerta del Barcellona rifiutata!

PSG NEYMAR BARCELLONA / La saga Neymar non è ancora terminata e continua a tenere con il fiato sospeso i tifosi del Barcellona, del Psg, ma non solo. All'esito delle trattative tra catalani e parigini è, infatti, legato anche il futuro di Paulo Dybala, prima obiettivo di Leonardo per l'attacco. L'ultimo capitolo della telenovela parla però di una brusca frenata.

Secondo il 'Mundo Deportivo', la dirigenza francese avrebbe rifiutato l'ultima proposta degli azulgrana perché non è riuscita a convincere, inseriti nella trattativa come contropartite tecniche. La controproposta del Psg è invece basata su una cifra cash molto più alta rispetto ai 130 milioni stanziati dal Barça. Come detto nei giorni scorsi, Dembelé non è mai apparso convinto dell'ipotesi parigina