DIRETTA SORTEGGI EUROPA LEAGUE LAZIO ROMA / Inizia oggi da Montecarlo il lungo percorso che si concluderà a Danzica il 27 maggio. Al Grimaldi Forum è tutto pronto per il sorteggio dei gironi di Europa League. Dopo l'eliminazione del Torino, saranno Lazio e Roma a rappresentare i colori dell'Italia nella seconda competizione continentale per club. Entrambe sono inserite nell'urna contenente le dodici teste di serie. Come sempre, in questa fase non saranno possibili accoppiamenti con una squadra della stessa federazione.

Sorteggi Europa League, ecco le quattro fasce

Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.

Ecco nel dettaglio la composizione delle quattro urne, stabilite in base al punteggio nel Ranking Uefa:

PRIMA FASCIA: Siviglia (Spa), Arsenal (Ing), Porto (Por), Roma (Ita), Manchester United (Ing), Dinamo Kiev (Ucr), Besiktas (Tur), Basilea (Svi), Sporting Cp (Por), Cska Mosca (Rus), Wolfsburg (Ger), Lazio (Ita)

SECONDA FASCIA: Psv (Ola), Krasnodar (Rus), Celtic (Sco), Copenhagen (Dan), Braga (Por), Gent (Bel), Borussia Mönchengladbach (Ger), Young Boys (Svi), Astana (Kaz), Ludogorets (Bul), Apoel (Cip), Eintracht Francoforte (Ger)

TERZA FASCIA: Saint-Etienne (Fra), Qarabag (Aze), Feyenoord (Ola), Getafe (Spa), Espanyol (Spa), Malmo (Sve), Partizan (Ser), Standard Liegi (Bel), Wolverhampton (Ing), Rennes (Fra), Rosenborg (Nor), Istanbul Basaksehir (Tur)

QUARTA FASCIA: Az Alkmaar (Ola), Vitória Guimarães (Por), Trabzonspor (Tur), Olexandriya (Ucr), Dudelange (Lus), Lask (Aus), Wolfsberg (Aus), Slovan Bratislava (Svk), Lugano (Svi), Rangers (Sco), Cluj (Rom), Ferencvaros (Ung)