JUVENTUS NAPOLI PROBABILI FORMAZIONI DIRETTA STREAMING / Inizio col botto per la nuova Serie A. Dopo il gustoso assaggio della prima giornata, il weekend venturo, che si aprirà già stasera con Bologna-Spal, prevede due portate per palati fini. Il derby Lazio-Roma di domenica pomeriggio, infatti, sarà anticipato domani sera dalla partita clou degli ultimi anni: Juventus-Napoli. Maurizio Sarri sfiderà il suo passato, ma la sua presenza in panchina è in forte discussione a causa dei problemi fisici che lo hanno colpito nelle ultime settimane. Gli azzurri proveranno a replicare il successo del 22 aprile 2018, quando, proprio col toscano in panchina, uscirono vittoriosi dallo 'Stadium' grazie alla prodezza di Koulibaly; i bianconeri, dal canto loro, vorranno ottenere un altro successo dopo i due della scorsa stagione: clicca qui per restare aggiornato. Calciomercato.it fa il punto sulla super sfida: le ultime su Juventus-Napoli tra probabili formazioni, diretta tv, live streaming e news di mercato.

Juventus-Napoli, le probabili formazioni

Vincitrici alla prima giornata rispettivamente contro Parma e Fiorentina, Juve e Napoli devono sciogliere gli ultimi dubbi in vista di domani sera. Come confermato in conferenza stampa da Martusciello, Sarri proverà a sedere in panchina, ma la preoccupazione principale ora concerne la formazione da mandare in campo. Nel suo 4-3-3, il toscano potrebbe decidere di mandare in campo la stessa squadra che ha vinto la scorsa settimana: in porta ancora spazio per Szczesny, mentre in difesa i favoriti sono De Sciglio, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo Matuidi e Rabiot sono in ballottaggio per affiancare Khedira e Pjanic; in attacco ancora spazio a Douglas Costa, Cristiano Ronaldo e Higuain (in ballottaggio con Dybala). Ancelotti, dal canto suo, dovrebbe affidarsi ancora a Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui (ballottaggio con Ghoulam) davanti a Meret, mentre a centrocampo agiranno Allan e Zielinski.

Dietro la prima punta, infine, spazio alla qualità di. Senon è convocato, a gara in corso non è esclusa la presenza di. Queste le probabili formazioni di Juventus-Napoli:

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens. All. Ancelotti.

Arbitro: Daniele Orsato

Calciomercato, da Icardi a Llorente: sfida Juve-Napoli

Se la sfida sul campo inizierà domani sera alle ore 20,45, quella sul mercato è già partita da tempo tra obiettivi comuni ed ex nel mirino. Il primo 'sgarbo' ai tifosi campani lo ha fatto la Juventus, che pochi mesi fa ha dato il via all'era Sarri, tecnico molto amato nei suoi trascorsi all'ombra del Vesuvio. Gli azzurri hanno risposto con Fernando Llorente, attaccante rimasto svincolato dopo l'esperienza al Tottenham e artefice di 27 gol in 92 presenze con la maglia dei bianconeri. L'affondo decisivo per lo spagnolo è arrivato anche a causa delle resistenze di Mauro Icardi, che dal canto suo ha già dato il gradimento alla Juve. Rimasto nel mirino di De Laurentiis per tutta l'estate, quindi, 'Maurito' sembra essersi allontanato definitivamente dai campani, che sognano di chiudere in bellezza (magari col pallino James) la sessione estiva, come fatto intendere in conferenza stampa dallo stesso Ancelotti. I bianconeri, invece, dovranno lavorare ancora sulle uscite, tra le quali spicca quella di Dybala, seguito dal PSG per l'eventuale dopo Neymar.

Juventus-Napoli, diretta tv e live streaming

Il fischio di inizio di Juventus-Napoli avverrà domani sera alle 20.45 in uno 'Stadium' completamente gremito. La gara sarà visibile in diretta tv sui canali di Sky Sport, mentre in live streaming sarà possibile seguirla grazie a SkyGo e NowTv. Calciomercato.it, come sempre, seguirà il big match con la diretta testuale offrendo contributi pre e post partita.