CALCIOMERCATO JUVENTUS ODRIOZOLA / Negli ultimi giorni di mercato sono molte le squadre che tenteranno di piazzare i giocatori in esubero. In casa Real Madrid, ad esempio, ci sono diversi calciatori in cerca di sistemazione e tra questi ci sarebbe anche Odriozola.

Chiuso da Carvajal e, eventualmente, da Eder Militao, l'ex Real Sociedad avrebbe chiesto la cessione e potrebbe essere una sorpresa dell'ultima settimana di trattative, che potete seguire CLICCANDO QUI

Secondo 'Don Balon', nonostante l'arrivo di Danilo al posto di Cancelo, la Juventus sarebbe la squadra maggiormente interessata al giocatore che viene valutato 40 milioni di euro da Florentino Perez. Un calciatore, dunque, che al momento non sembra una priorità del club bianconero, impegnato sul fronte cessioni e sull'eventuale assalto finale a Mauro Icardi.