Fiorentina, assalto a Pedro: c'è l'offerta

CALCIOMERCATO FIORENTINA PEDRO FLUMINENSE - È Pedro Guilherme l'obiettivo numero uno per l'attacco della Fiorentina.

Dopo la cessione di Giovannial, il club di Roccoè pronto a sferrare l'attacco decisivo presentando un'offerta ufficiale alper il 22enne calciatore, in passato nel mirino di Roma e Milan : 3 milioni di euro per il prestito oneroso e 12 milioni per il diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Lo sostiene 'Sky'. Le parti sono al lavoro per trovare la definitiva quadratura del cerchio.