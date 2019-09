DIRETTA Serie A, Sassuolo-Sampdoria: le UFFICIALI - LIVE

DIRETTA SASSUOLO SAMPDORIA FORMAZIONI / Dopo la batosta casalinga contro la Lazio, Eusebio Di Francesco cerca i primi punti della sua avventura blucerchiata in quella che è stata la sua casa per anni. Sassuolo-Sampdoria ha già, dunque, il sapore di un crocevia fondamentale per l'ex allenatore della Roma che, dopo aver perso sul mercato la battaglia per Defrel, spera di rifarsi sul campo.

Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-SAMPDORIA

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari G., Peluso; Ducan, Obiang, Locatelli; Traorè; Berardi, Caputo. All. De Zerbi

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Vieira, Ekdal, Leris; Ramirez, Jantko; Quagliarella. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 6; Lazio*, Bologna* 4; Inter, Atalanta, Torino, Udinese, Napoli*, Brescia* e Milan* 3; Roma* 2, Genoa e Verona 1; Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce e Spal* 0

*una partita in più