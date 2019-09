DIRETTA ATALANTA TORINO FORMAZIONI LIVE / Dopo la vittoria all'esordio, Gasperini e Mazzarri si troveranno di fronte per tentare di bissare il successo contro Spal e Sassuolo. Atalanta-Torino è la sfida tra due delle più belle sorprese dello scorso campionato e anche tra due maestri della difesa a tre, pronti a sfidarsi come in una partita a scacchi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-TORINO

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Djimsiti, Masiello A.; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez A., Zapata D. All. Gasperini

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Berenguer; Belotti, Zaza. All. Mazzarri

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 6; Lazio*, Bologna* 4; Inter, Atalanta, Torino, Udinese, Napoli*, Brescia* e Milan* 3; Roma* 2, Genoa e Verona 1; Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce e Spal* 0

*una partita in più