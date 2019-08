CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA BAYERN MONACO EMRE CAN / Arrivato soltanto un anno fa a parametro zero, Emre Can potrebbe già lasciare la Juventus al termine di questa sessione estiva.

Inglosita dalla succosa pluslavenza, infatti, la società bianconera vaglia le soluzioni aperte per il talento tedesco: clicca qui per restare aggiornato.

Emre Can è stato accostato al Barcellona nell'ambito di un possibile scambio con Rakitic, che i catalani sarebbero pronti a cedere solo a fronte di un corrispettivo economico. Tuttavia, nelle ultime ore è avanzata l'ipotesi di un inserimento del croato nell'affare che porterebbe Neymar ancora in blaugrana. Intanto, riporta la 'Gazzetta dello Sport', si sarebbero intensificati i contatti con i catalani e il Bayern, le big più interessate, mentre il PSG si è sentito dire di no dal mediano. Il Barça sembra necesitare di un tassello in quella posizione del campo, mentre in casa bavarese il tecnico Kovac pare apprezzare molto le qualità dello juventino, valutato circa 40 milioni di euro.