JUVENTUS-NAPOLI DIRETTA CONFERENZA STAMPA ANCELOTTI LIVE SARRI - Dopo le parole di Giovanni Martusciello in conferenza stampa, al posto di Maurizio Sarri ancora alle prese con la polmonite, è il turno di Carlo Ancelotti che presenta il big match della seconda giornata di campionato: Juventus-Napoli. Domani, all'Allianz Stadium alle 20.45, gli azzurri cercheranno di fare lo sgambetto ai campioni d'Italia in carica: entrambe le squadre arrivano da una vittoria in trasferta all'esordio in campionato, i padroni di casa a Parma e gli ospiti sul campo della Fiorentina. Calciomercato.it segue le parole di Ancelotti in conferenza stampa LIVE.

SCUDETTO - "Domani è un test impegnativo perché il nostro obiettivo è capire se possiamo essere competitivi. Le sensazioni sono buone ma poi c'è il giudizio del campo".

CHAMPIONS - "E' un girone migliore rispetto a quello dello scorso anno."

LLORENTE - "Se arriva sono molto contento, aumenterebbe il valore dell'attacco. Lo conosciamo tutti... Rimpianti per Icardi? Nessuno! Soddisfatto del mercato? Al momento le cose sono andate per il meglio, siamo contenti e speriamo di essere contentissimi".

LOZANO - "E' in ottime condizioni, sta bene.

Si sta adattando alle nuove idee ma è pronto per giocare".

ARBITRI - "Orsato? Ha tanta esperienza e non c'è alcun problema"

FIORENTINA - "Se vuoi pressare alto non possiamo giocare con i tre centrocampisti. Firenze? Mi è rimasto il sapore della vittoria e i tre gol presi, nati per un errore difensivo e un rigore che non esiste. I problemi che abbiamo avuto sono stati legati al fatto che non abbiamo difeso bene e non certo alle condizioni di Allan e Koulibaly".

ATTACCO - "Stiamo facendo molto bene la costruzione da dietro così gli attaccanti possono sfruttare il gioco in velocità e lo dimostrano le prestazioni dei tre avanti. Milik? Non è convocato, non è disponibile. Contiamo di recuperarlo dopo la sosta".

GHOULAM - "Era già pronto a Firenze, è in ottima condizione".

NUOVE REGOLE - "Non era fallo quello di Zielinski, con la stessa onestà dico che il rigore su Mertens non c'era. Penso che le cose si siano complicate un po', si cerca di rendere il fallo di mano il più oggettivo possibile ma poi nascono situazioni che sono comunque solo a discrezione dell'arbitro. Spero si faccia un passo indietro altrimenti diventa complicato... Ci sono stati diversi casi dubbi, come quelli di Udine e Cagliari. Non si può saltare come un birillo... "

OTTIMISMO - "Sono molto contento. Il mercato è stato fatto bene, non abbiamo forzato giocatori ad uscire, qualcuno ha chiesto di giocare di più e gli è stata concessa, la rosa sarà questa e con questi lotteremo in tutte le competizioni".

