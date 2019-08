p>JUVENTUS-NAPOLI DIRETTA CONFERENZA STAMPA ANCELOTTI LIVE SARRI - Dopo le parole di Giovanni Martusciello in conferenza stampa , al posto di Maurizioancora alle prese con la polmonite, è il turno di Carloche presenta il big match della seconda giornata di campionato: Juventus-Napoli . Domani, all'Allianz Stadium alle 20.45, gli azzurri cercheranno di fare lo sgambetto ai campioni d'Italia in carica: entrambe le squadre arrivano da una vittoria in trasferta all'esordio in campionato, i padroni di casa ae gli ospiti sul campo della Calciomercato.it segue le parole di Ancelotti in conferenza stampa LIVE.