DIRETTA CAGLIARI INTER FORMAZIONI LIVE / Dopo il roboante 4-0 contro il Lecce, Antonio Conte cerca il secondo successo in campionato in terra sarda. Grazie alle vicende di calciomercato, Cagliari-Inter non sarà una partita come le altre per Barella e Nainggolan, i due grandi ex di turno che aggiungeranno ancora più elementi d'interesse ad una sfida che per i padroni di casa sa già di spartiacque dopo la sconfitta interna contro il Brescia.

Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI-INTER

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Nandez, Rog, Nainggolan, Ionita, Pellegrini; Joao Pedro, Cerri. All. Maran.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 6; Lazio*, Bologna* 4; Inter, Atalanta, Torino, Udinese, Napoli*, Brescia* e Milan* 3; Roma* 2, Genoa e Verona 1; Fiorentina, Sassuolo, Cagliari, Parma, Sampdoria, Lecce e Spal* 0

*una partita in più