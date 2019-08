JUVENTUS-NAPOLI CONFERENZA STAMPA MARTUSCIELLO DIRETTA SARRI LIVE - Sarà Giovanni Martusciello, in sostituzione dell'indisponibile Maurizio Sarri, a presentare il big match Juventus-Napoli. Il vice allenatore bianconero, dopo aver guidato dalla panchina alla vittoria all'esordio in trasferta contro il Parma, sarà ancora al timone contro gli azzurri di Carlo Ancelotti, vittoriosi all'esordio in campionato con un rocambolesco 4-3 sul campo della Fiorentina. Tanti i temi sul tavolo: dalle condizioni di Sarri alla probabile formazione, con de Ligt che potrebbe partire nuovamente dalla panchina. Calciomercato.it seguirà la conferenza stampa di Martusciello in tempo reale.

SFIDA AL NAPOLI - "Siamo curiosi di vedere come rispondere la squadra in casa. E' un match importante e siamo motivati a fare non bene ma benissimo"

HIGUAIN - "Ottima impressione, è una sua caratteristica allontanarsi e fare da rifinitore.

E' un giocatore importantissimo, un campione assoluto. Nel pomeriggio tireremo le somme e capireremo se giocherà o meno".

CALCIOMERCATO - "Qualcuno escluso? Il mercato è una rottura di scatole, ci sono giocatori chiacchierati che non sono lucidi per domani sera. Rosa troppo lunga? Ho di fronte campioni mentalizzati che sanno cosa sia la parola professione. La vittoria va ricercata attraverso tutti, anche con quelli che non scenderanno in campo dal primo minuto e con quelli che staranno fuori".

FORMAZIONE - "In generale c'è da tenere conto dell'avversario che hai di fronte. Si deve essere perfetti nelle scelte, tenendo presente che si potranno anche sbagliare".

RIENTRI - "Ramsey sta meglio. E' ancora indietro come condizione, ma speriamo di averlo in forma dopo la sosta. Sarri? Io vorrei che ci fosse domani in panchina, perchè lui è l'allenatore della Juve ed è giusto che partecipi a questa festa. Se non ce la farà, troveremo sicuramente una soluzione di conseguenza".



DYBALA - "E' un giocatore straordinario, che puo' fare la punta centrale molto bene. E' molto motivato e un ragazzo molto a posto"