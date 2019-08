Calciomercato Juventus, il rammarico di Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID MANCHESTER UNITED - Ci ha sperato e, forse, ci spera ancora Paul Pogba in un trasferimento. Il calciatore, all'inizio della sessione di mercato estiva, ha fatto sapere di essere pronto per una nuova avventura lontano dal Manchester United, ma Juventus e Real Madrid, le squadre maggiormente interessate, non hanno presentato offerte ufficiali ai 'Red Devils'.

Gli inglesi hanno ribadito l'intenzione di non voler cedere il calciatore dopo la chiusura del calciomercato in Inghilterra, l'8 agosto scorso, perché impossibilitati a trovare un degno sostituto. Ma, riporta 'As', il tecnico del Real, Zinedine, continua a sperare in un colpo di reni del suo presidente, Florentino, puntando anche sul rammarico del francese, anche se appare decisamente difficile pensare ad un trasferimento di Pogba in questi ultimissimi giorni di mercato. Dunque, il 'Polpo' appare destinato a rimanere ancora una stagione allo United, dove dovrà riconquistare i tifosi , contrariati da queste continue voci su un possibile addio.