Roma, Smalling in arrivo: subito a Villa Stuart per le visite mediche

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED VISITE MEDICHE - Chris Smalling, nuovo rinforzo della Roma per la difesa, è pronto a iniziare la sua nuova avventura.

Il 29enne centrale, che approda in giallorossa con la formula prestito secco per 3 milioni di euro dal, atterrerà alle 12 all'aeroporto di Ciampino e subito dopo verrà portato a Villa Stuart per le consuete visite mediche, prima della firma del contratto fino al 30 giugno 2020.