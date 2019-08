CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PSG PJANIC RENGA - Continua a tenere banco la trattativa per riportare Neymar al Barcellona.

Una situazione che coinvolge anche la, viste le voci su un possibile futuro alper Paulo, in sostituzione proprio del brasiliano. E Roberto, noto giornalista, ai microfoni di 'Radio Radio', 'benedice' l'affare: "Ho visto giocare il Psg e subito pensato che uno come Dybala servirebbe come il pane alla squadra di Tuchel. In realtà, gli servirebbe anche uno come, ma non esageriamo".