CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI DYBALA MATUIDI / Giorni decisivi per il futuro di Mauro Icardi. Escluso dall'Inter, l'ex capitano ha pubblicamente espresso la volontà di restare, ma qualcosa potrebbe cambiare nelle battute finali della sessione estiva. Ieri è avanzata l'ipotesi di un rinnovo con l'Inter per favorire una cessione in prestito, ma sul tavolo restano aperte ancora svariate soluzioni: clicca qui per restare aggiornato.

Icardi ha già dato il suo gradimento alla Juventus, che deve prima cedere alcuni elementi importanti per dare l'assalto decisivo.

Se ilspera, nelle ultime ore sono tornate di moda le ipotesi che porterebbero ale all': in questo momento, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sono gli spagnoli i favoriti alla corsa su Maurito, che ieri non ha partecipato alla cena di squadra in casa nerazzurra. Nelle ultime ore anche la moglie-agentelo starebbe spingendo verso l'addio per evitare un futuro da separato in casa. L'Inter, dal canto suo, non sembra voler fare sconti alla Juventus , che però, oltre a un clamoroso scambio con, potrebbe giocarsi un'altra carta per favorire l'affare. L'idea, secondo 'Tuttosport', sarebbe quella di inserirecome contropartita tecnica nell'eventuale affare. I tempi stringono e importanti novità sono attese in ogni momento.