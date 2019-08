CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG DYBALA PARATICI LEONARDO / Juventus in attesa di novità sul futuro di Paulo Dybala. L'unica pista estera al momento ancora valida è quella che porta al PSG, che potrebbe rimpiazzare il partente Neymar proprio con la 'Joya', che ha già deciso di dare il suo assenso a una eventuale trattativa. Nei colloqui coi bianconeri, i francesi hanno già ricevuto il rifiuto di Mandzukic ed Emre Can, quest'ultimo disposto ad ascoltare le sirene catalane.

Il pezzo pregiato, però, resta proprio l'argentino: clicca qui per restare aggiornato.

Nonostante da giorni Paratici e Leonardo siano in stretto contatto, riporta la 'Gazzetta dello Sport', l'argomento Dybala non sarebbe mai stato toccato: i bianconeri vogliono tutelare il loro tesserato, che ha dato il mandato al suo rappresentante Jorge Antun di non scendere sotto quota 10 milioni di euro a stagione in caso di nuovo contratto. Intanto, ieri proprio Antun era a Torino e non ha ricevuto segnali da nessuno. Novità decisive, però, potrebbero presto arrivare, considerati i pochi giorni alla chiusura della sessione estiva.