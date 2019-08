INTER ICARDI WANDA NARA / Continua a tenere banco in casa Inter il caso legato a Mauro Icardi. Se da un lato pareva che il giocatore potesse agire per vie legali contro il club, ora sembrano esserci spiragli per una riapertura. Non per un reintegro in rosa, ma almeno per un dialogo.

Secondo 'Sky Sport' infatti, si sarebbe riaperto il dialogo tra l'e la moglie-agente del giocatore, Wanda, che starebbe cercando di convincere l'attaccante argentino a partire. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Addirittura sembra che il club nerazzurro abbia anche proposto il rinnovo di un anno al giocatore, con l'obiettivo di favorire una cessione in prestito. In questo caso però sarebbero escluse alcune destinazioni, su tutte la Juventus. Tornerebbe in voga invece l'ipotesi Monaco, anche se il giocatore non aveva manifestato interesse a trasferirsi nel principato.