MILAN WANYAMA TOTTENHAM BRUGGE/ Victor Wanyama sempre più ai saluti con il Tottenham. Il centrocampista kenyota, ormai chiuso agli 'Spurs', è pronto a lasciare l'Inghilterra e tentare una nuova avventura. Il suo nome era circolato anche in chiave Milan, come possibile sostituto di Kessie in caso di partenza dell'ivoriano al Monaco.

Ne è sicuro il 'Sun', che sottolinea come il Tottenham abbia accettato la proposta del Club Brugge, di poco superiore ai 13 milioni di euro. La trattativa sarebbe dunque vicina alla conclusione, con Wanyama che saluterebbe quindi i londinesi dopo tre stagioni.