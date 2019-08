ROMA OLSEN CAGLIARI / Dopo la mancata cessione in Francia con un affare saltato all'ultimo con il Montpellier e l'interesse dalla Russia, alla fine il futuro di Robin Olsen sarà sempre in Italia.

Il portiere svedese lascerà laper accasarsi al. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Come riferisce 'Sky Sport', l'estremo difensore classe 1990 si trasferirà in rossoblù in prestito secco e domani sarà atteso in città per le firme sul nuovo contratto. Possibile poi che con Olsen possa arrivare in città anche Simeone, sempre più vicino al trasferimento in Sardegna.