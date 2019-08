Calciomercato Juventus, pista a sorpresa per Darmian

CALCIOMERCATO JUVENTUS DARMIAN PARMA / Sono diverse le sessioni di calciomercato in cui Darmian viene accostato alle squadre italiane. Il terzino anche quest'estate è stato cercato da club importanti come Juventus e Inter, che però non hanno affondato il colpo.

Il calciatore scuola Milan è attualmente alma il suo ritorno in Serie A potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di mercato: Darmian - come riportano i colleghi de 'La Gazzetta dello Sport' - sarebbe l'ultima idea del. Faggiano sta lavorando al colpo: contatti positivi con il suo entourage.