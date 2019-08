Calciomercato Inter, UFFICIALE l'acquisto di Sanchez

CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ FIRMA UFFICIALE / E' arrivata anche l'ufficialità: Alexis Sanchez è un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore - come si legge sui canali ufficiali del club nerazzurro - arriva dal Manchester United in prestito fino al 30 giugno 2020. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI. Sanchez dopo una stagione non proprio esaltante lascia dunque i Red Devils, cercando rilancio in Italia, dove tutto ebbe inizio. Il cileno ritrova Lukaku, acquistato dall'Inter in questa sessione di mercato, sempre più scoppiettante