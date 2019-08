Calciomercato Milan, svolta Everton: colpo da 40 milioni!

CALCIOMERCATO MILAN GREMIO EVERTON / Non si sblocca la trattativa Correa. L'attaccante argentino in queste ultime ore si è allontanato in maniera importante dal Milan: l'Atletico Madrid non pare, infatti, intenzionato a fare sconti e proprio per questo i rossoneri avrebbero deciso di guardare altrove.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Il Milan sarebbe tornato con forza su. Il talento brasiliano è stato un'idea di calciomercato di inizio estate, che è tornato prepotentemente di moda: stando a quanto riportato dai colleghi di 'Sportmediaset', il Gremio, proprietario del cartellino del calciatore, avrebbe aperto alla sua cessione. La richiesta sarebbe di 40 milioni di euro e le parti starebbero trattando.