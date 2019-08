CALCIOMERCATO MILAN LAXALT TORINO / Si chiude la telenovela Laxalt. Il terzino uruguaiano ha deciso di lasciare il Milan dopo una sola stagione: ci sarà ancora la Serie A, con l'ex Genoa, che ha accetto l'offerta del Torino. I Granata hanno così battuto la concorrenza del Sassuolo, che nelle ultime ore aveva provato l'inserimento.

L'affare - come riporta 'Sky Sport' - è stato chiuso proprio in questi minuti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Laxalt, che dovrebbe trasferirsi in prestito da 500mila euro, con diritto di riscatto fissato a, è atteso in città domani