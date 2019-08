EUROPA LEAGUE TORINO CAIRO / Poco prima di Wolverhampton-Torino, il presidente Cairo ha fatto il punto sulla sua squadra: "Col Sassuolo la squadra ha mostrato compattezza. Ora siamo qui, l'abbiamo preparata con grandissima voglia di fare bene. I ragazzi li ho visti molto concentrati e carichi.

Incrociamo le dita e cerchiamo di fare una grande prestazione - le sue parole a 'Sky Sport' -? Li ho visti molto determinati, quello è un tema di cui non abbiamo parlato. Ci siamo concentrati sullo stato di forma notevole di alcuni calciatori. Ci tenevo moltissimo a stare vicino ai ragazzi. Gap con le inglesi? E' di tipo economico, ma non vuol dire nulla. Adesso dobbiamo andare oltre e vedere di ottenere qualcosa di importante. Abbiamo in ogni caso un campionato fondamentale e la Coppa Italia. Dobbiamo allestire una squadra competitiva, ma non faccio nomi".