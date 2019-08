LIVERPOOL ROMA ALISSON / Premiato come miglior portiere della scorsa stagione di Champions League, Alisson ha fatto il punto sulle sue aspettative sulla sua crescita come calciatore: "Quello che faccio meglio nella mia vita è lavorare, lo faccio per raggiungere tutti i miei obiettivi.

Ringrazio lache mi ha aiutato a crescere, ho avuto un grandissimo allenatore dei portieri - le sue parole a 'Sky Sport' - Vincere la Champions è stata una cosa meravigliosa nella mia carriera, proverei a fare del mio meglio per essere ancora il miglior portiere d'Europa. Anche la Premier è un obiettivo grandissimo della nostra squadra".