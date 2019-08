JUVENTUS NEDVED DYBALA ICARDI / Anche Pavel Nedved ha raggiunto i microfoni di 'Sky Sport' al termine del sorteggio dei gironi di Champions League. Questo il commento del vicepresidente della Juventus: "È un girone non troppo semplice. L'Atletico lo conosciamo, non prende gol, e il Leverkusen è una squadra forte. Con la Lokomotiv invece ci attenderà una lunga trasferta e ha giocatori stranieri forti. Noi favoriti? L'obiettivo è passare la fase a gironi. Siamo migliorati, abbiamo cambiato allenatore e acquistato giocatori importanti. Siamo pronti per la nuova stagione".

Sulle condizioni di: "Abbiamo fatto un comunicato ed è giusto che stia fuori due settimane. Lo rivedremo subito dopo la sosta per le Nazionali, quando avrà recuperato al meglio dalla polmonite". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

Nuovo commento, infine, sulle situazioni di Dybala e Icardi: "Dybala? La domanda è per Fabio Paratici. Io credo che finché c'è il mercato si lavora in entrata e uscita. Anche su Icardi? Lavoriamo sui nostri giocatori". Nedved ha poi salutato il giornalista sorridendo: la 'telenovela' Icardi continua.