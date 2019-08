CALCIOMERCATO INTER ICARDI ZANETTI / Inter in attesa dell'addio di Mauro Icardi. Escluso pubblicamente dal progetto tecnico, l'attaccante ha ribadito la sua volontà di restare in nerazzurro. Tuttavia, in società c'è ancora la speranza che qualcosa possa cambiare negli ultimi giorni di mercato. Icardi piace molto alla Juventus, ma solo un'offerta di 75-80 milioni di euro aprirebbe le negoziazioni per la cessione. Il vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti, ha fatto il punto della situazione: "Problema Icardi? Mancano pochi giorni, la società si è espressa e la situzione non è cambiata - le sue parole a 'Sky Sport' - Aspettiamo la fine del mercato e vediamo di trovare la soluzione che andrà bene per tutti.

Icardi in prestito? Sì, sì, sì... sapete qual è la linea della società. Mancano pochissimi giorni, cerchiamo di migliorare sempre la squadra. Se resta va il lista Champions? Non abbiamo ancora parlato, mancano dei giorni alla fine del mercato e dopo si faranno tutte le valutazoni del caso".

Zanetti ha poi parlato degli obiettivi in Champions League: "Si torna a Barcellona, sappiamo il potenziale di questa squadra ma ce la giochiamo. Possiamo confrontarci tranquillamente, speriamo di prepararci al meglio per arrivarci nel migliore dei modi. Conte? Ha portato grande mentalità e si è visto. In Champions vogliamo giocarcela con tutti, abbiamo una squadra che può migliorare. ll percorso di Antonio è appena iniziato, vediamo di arivare agli ottavi e poi inizierà una nuova competizione. La nostra squadra è stata costruita per tornare protagonita, per questo abbiamo preso Conte. Il nostro primo obiettivo è arrivare agli ottavi".