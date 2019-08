JUVENTUS CRISTIANO RONALDO GIRONE CHAMPIONS / Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca per la Juventus nel girone di Champions League.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport',ha commentato così il sorteggio: "È un buon sorteggio, difficile come sempre. Ma sono molto fiducioso per la mia squadra, non vedo l'ora. Sarà difficile, ma sono fiducioso. L'inizio della stagione? Siamo in un processo e in Champions League è sempre difficile. Ci sono tante squadre che vogliono vincere, è sempre durissima. Ma non vedo l'ora davvero, sono molto positivo. Faremo veramente bene in questa stagione".