JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Nuove parole al miele nei confronti della Juventus da parte di Cristiano Ronaldo. Intervenuto dalla cerimonia dei sorteggi dei gironi di Champions League, l'attaccante portoghese, candidato al premio di miglior giocatore della scorsa edizione insieme a Messi e van Dijk, ha parlato così della sua prima stagione in bianconero: "Il primo anno in Italia è stato bellissimo, speciale per me.

Mi sono trasferito dalalla Serie A, ho vinto tre titoli, compresa la Nations League contro l'Olanda. A livello individuale ho fatto molto bene e anche a livello di gruppo. Sono molto felice. Ora un'altra stagione e altri record". Su, seduto al suo fianco: "Sono 15 anni che condividiamo questo palco. È bello e non è facile. Mi mancano le partite in Spagna contro di lui, lui mi ha spinto a migliorare come io ho fatto con lui. Ritirarci insieme? Lui ha due anni in meno di me, ma credo di essere ancora in forma alla mia età. Spero di essere ancora qui tra due, tre anni. Vedremo questa rivalità il più a lungo possibile, spero".