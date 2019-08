p>CALICOMERCAO INTER FLAMENGO GABIGOL/ Intervistato ai microfoni di 'UoL Esporte', Marcos, vice-presidente del Flamengo, ha parlato del futuro di, attaccante classe 1996 di proprietà dell'Inter: "Il giocatore è interessato ed al momento più opportuno avanzeremo una proposta". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Braz ha poi aggiunto: "Abbiamo parlato con l'Inter e il ragazzo ha detto che a lui piacerebbe restare. Ha ancora tempo per tornare in Europa, credo che Gabigol possa rimanere con il Flamengo ancora per un po'".