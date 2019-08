INTER BIRAGHI JUVENTUS / Cristiano Biraghi è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il terzino ha espresso tutta la propria soddisfazione per il trasferimento in nerazzurro: "Ho raggiunto maturità calcistica ed extra per mettermi a disposizione di questo grande club.

Vengo da una famiglia di interisti, che mi ha tramandato questa fede calcistica, quindi ho sognato sin da piccolo di indossare questa maglia". L'ex Fiorentina ha poi parlato del gap con ladi: "Sono stati fatti acquisti importanti e si è investito su un allenatore comeche ha vinto ovunque abbia allenato. Penso sia normale che un club come l'Inter debba puntare al massimo: il gap con la Juventus è stato colmato, non abbiamo paura di nessuno".