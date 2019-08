Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 2a giornata

FANTACALCIO SERIE A 1A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / E' la giornata del derby di Roma e della sfida scudetto di Torino tra Juventus e Napoli. Il secondo turno è ricco di impegni più che interessanti: il campionato entra subito nel vivo con i campioni di Italia che sfidano la rivale più accreditata. Il match andrà in scena sabato alle ore 20.45 dopo Milan-Brescia in programma alle 18.00 ma la giornata avrà inizio venerdì con Bologna-Spal (ore 18.00). La domenica dopo il derby della Capitale (ore 18.00) occhi puntati sull'Inter che farà visita al Cagliari. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 2a giornata della Serie A 2019/2020, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 2a giornata

Bologna-SPAL venerdì ore 20.45

⚡Hot: Orsolini e Sansone pronti a dare soddisfazioni. Vicari potrebbe non deludere

⛔Not: Felipe non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Che possa arrivare il gol di testa da Tomiyasu?

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Kingsley, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti, Missiroli, Kurtic, Di Francesco; Floccari, Petagna.

Brescia-Milan sabato ore 18

⚡Hot: Piatek è la vostra prima scelta, bene Bisoli nel Brescia

⛔Not: Sabelli contro Suso potrebbe soffrire

⚽Sorpresa: Bennacer può avere la chance di partire titolare

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Bennacer, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma.

Juventus-Napoli sabato ore 20.45

⚡Hot: Cristiano Ronaldo è imprescindibile.

Nel Napoli, giusto puntare su Mertens e Allan⛔Not: Di Lorenzo non ci entusiasma a Torino⚽Sorpresa: Rabiot può crescereSzczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabiàn Ruiz, Insigne; Mertens.

Lazio-Roma domenica ore 18

⚡Hot: Pellegrini e Milinkovic-Savic sono le certezze

⛔Not: Kolarov può sbagliare qualche pallone di troppo

⚽Sorpresa: Dzeko può sbloccarsi nel derby dopo più di tre anni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristiante, Pellegrini; Under, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

Atalanta-Torino domenica ore 20.45

⚡Hot: Gomez e Zaza sono le certezze

⛔Not: Bremer ha mostrato qualche lacuna

⚽Sorpresa: Attenzione al gol dell'ex di Baselli

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Torino (4-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Berenguer, Aina; Zaza, Belotti.

Cagliari-Inter domenica ore 20.45

⚡Hot: momento magico per Sensi! Stavolta tocca a Lautaro! Ok Rog

⛔Not: Rafael può vivere una serata complicata

⚽Sorpresa: Nainggolan per la dura legge dell'ex

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Nainggolan, Rog; Birsa; Joao Pedro, Cerri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku.



Genoa-Fiorentina domenica ore 20.45

⚡Hot: Ghiglione-Castrovilli: il fantacalcio conosce due volti nuovi! Bene Boateng e Pinamonti

⛔Not: Zapata ci è apparso lento e fuori condizione

⚽Sorpresa: Sottil non vuole perdere il posto: i bonus per allontanare la concorrenza!

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Schone, Radovanovic, Barreca; Kouame, Pinamonti.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Lirola, Milenkovic, Pezzella, Venuti; Castrovilli, Badelj, Pulgar; Chiesa, Boateng, Sottil.

Lecce-Verona domenica ore 20.45

⚡Hot: Gabriel vuole rialzare la testa! Mancosu-Verre: bonus 'intelligenti'

⛔Not: Bocchetti può faticare con l'attacco giallorosso

⚽Sorpresa: Lapadula vuole subito lasciare il segno!

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; Mancosu, Lapadula.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Bocchetti; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Tutino.

Sassuolo-Sampdoria domenica ore 20.45

⚡Hot: Caputo-Quagliarella una garanzia! Promossi Traoré e Vieira

⛔Not: Peluso torna sulla sinistra: meglio lasciarlo fuori

⚽Sorpresa: Ferrari può metterci la testa

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Peluso; Traoré, Magnanelli, Obiang; Berardi, Caputo, Boga.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari.

Udinese-Parma domenica ore 20.45

⚡Hot: de Paul è l'uomo in più! Gervinho-Fofana da schierare!

⛔Not: Laurini non ci convince: bonus complicati

⚽Sorpresa: La velocità di Pussetto può far male

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Samir; Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pussetto; De Paul, Lasagna.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Giorgio Trobbiani/Martin Sartorio