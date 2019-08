DIRETTA SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE / 19.17 - Infine, ecco eletto il miglior giocatore: è Virgil van Dijk! Queste le sue parole: "Prima di tutto devo ringraziare i miei compagni. Senza loro, lo staff, non sarei qui adesso. Ringrazio la mia famiglia, è stato un viaggio lungo. Non ho iniziato subito a 18 anni ad essere un professionista riconosciuto, ci ho messo tanto. Sono orgoglioso di questo e di questo trofeo. Tutto il merito va a chi mi ha aiutato in questo viaggio. Il mio idolo? Guardavo Ronaldinho perché trasmetteva tanta gioia con tutti i suoi numeri, era bello vederlo giocare".

18.58 - Termina il sorteggio! Ecco tutti i gironi della Champions League 2019/20:

GRUPPO A: PSG - Real Madrid - Brugge - Galatasaray

GRUPPO B: Bayern Monaco - Tottenham - Olympiacos - Stella Rossa

GRUPPO C: Manchester City - Shakhtar - Dinamo Zagabria - ATALANTA

GRUPPO D: JUVENTUS - Atletico Madrid - Bayer Leverkusen - Lokomotiv Mosca

GRUPPO E: Liverpool - NAPOLI - Salisburgo - Genk

GRUPPO F: Barcellona - Borussia Dortmund - INTER - Slavia Praga

GRUPPO G: Zenit - Benfica - Lione - Lipsia

GRUPPO H: Chelsea - Ajax - Valencia - Lille



18.50 - Messi miglior attaccante! Questo il suo breve commento: "Ogni anno che inizia ho lo stesso obiettivo, cerco di superarmi a livello individuale, di squadra e di migliorare come gruppo. Ci proveremo anche questa volta. Vediamo quando potrò rientrare".

18.42 - Il miglior centrocampista della passata edizione è Frenkie de Jong: "È stato un viaggio incredibile con l'Ajax. Non so come abbiamo fatto nella scorsa stagione, ma avevamo tanto talento in campo. Se fai queste cose insieme arrivano i risultati".

18.33 - Van Dijk è il miglior difensore: "Ovviamente ho goduto delle mie vacanze e ho cominciato a pensare davvero cosa abbiamo fatto soltanto quando ci siamo fermati. La stagione è ricominciata e vogliamo competere ancora per questa coppa. Lotteremo e daremo tutto, anche se ci sono tante squadre fortissime. Proveremo a essere di nuovo alla prossima finale di Istanbul".

18.20 - È il momento dei primi individuali riguardanti la scorsa edizione: il miglior portiere è, come da pronostico Allison. Il suo breve commento: "Da bambino sognavo di vincere la Champions League. Tutti sognano di vincerla da piccoli. Da quando ho iniziato la carriera è stato un obiettivo per me la Champions, è una cosa di cui sono grato alla mia famiglia, a me e ai miei compagni. Spero ne arrivino altri di trofei".

18.15 - Sneijder: "La finale con l'Inter? Ho solo bei ricordi di quella sera, è il trofeo più bello. Sono passati 10 anni ed è un ricordo ancora fantastico. La decisione di ritirarmi è stata difficile. Puoi ritirarti solo una volta, poi non puoi tornare più indietro. Credo di averlo fatto nel momento giusto. Ora cerco di lavorare con i giovani per aiutarli nel loro sviluppo.

Voglio esserci per loro".

18.12 - È il momento di Altintop, ambasciatore della finale di Istanbul: "È una città piena di colori, connette l'Asia all'Europa, dovete visitare questa città. Lo stadio Ataturk è importantissimo per noi a Istanbul. Il calcio è vissuto con grande passione. La combinazione tra la città, il calcio e i tifosi, rende il calcio ancora più importante per noi".

18.10 - Accolti sul palco anche Weslej Sneijder e Peter Cech, che estrarranno le palline dalle urne.

18.06 - La leggenda del Manchester United Eric Cantona vince l'Uefa President's Award. Questo il suo commento: "Penso a cosa siamo per i ragazzi, quasi degli dei. Senza la scienza non saremmo però in grado di vivere in questo mondo, di essere quello che siamo. Io penso che il mondo sia pieno di incidenti, crimini che uccidono le persone. I crimini e le guerre continueranno, ma io amo il calcio".

18.05 - Sale sul palco il presidente della UEFA Alexander Ceferin.

18 - Inizia la cerimonia del sorteggio dei gironi: a condurre l'evento i giornalisti Pedro Pinto e Reshmin Chowdhury. Subito in onda una clip celebrativa con i migliori highlights della scorsa edizione.

A Montecarlo, alle ore 18, va in scena il sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League, la massima competizione europea per club. Le 32 squadre, pronte a darsi battaglia dal 17 settembre, giornata d'inizio delle prime sfide, sono suddivise in 4 fasce in base ai risultati ottenuti nella scorsa stagione. La Juventus di Sarri si trova in prima, essendo uno dei club vincitori del rispettivo campionato nazionale. Il Napoli di Ancelotti si trova invece in seconda, mentre l'Inter di Conte in quarta. Infine, l'esordiente Atalanta partirà dalla quarta fascia. Per le ultime notizie sulla Champions---> clicca qui! Calciomercato.it vi offre la diretta testuale del sorteggio dei gironi di Champions League:

Prima fascia:

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcellona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern (GER)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Seconda fascia

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Napoli (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Tottenham (ENG)

Ajax (NED)

Benfica (POR)

Terza fascia

Lione (FRA)

Bayer Leverkusen (GER)

Salisburgo(AUT)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

Valencia (ESP)

Inter (ITA)

Dinamo Zagabria (CRO)

Quarta fascia

Lokomotiv Mosca (RUS)

Genk (BEL)

Galatasaray (TUR)

Lipsia(GER)

Slavia Praga (CZE)

Stella Rossa (SRB)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Sorteggi Champions League, alcune informazioni utili

In vista dei raggruppamenti, alcune informazioni utili: i club di una stessa nazione non possono essere sorteggiati nello stesso girone, così come le squadre russe e ucraine, almeno in questa fase. Le date delle giornate sono le seguenti:

17/18 settembre: prima giornata

1/2 ottobre: seconda giornata

22/23 ottobre: terza giornata

5/6 novembre: quarta giornata

26/27 novembre: quinta giornata

10/11 dicembre: sesta giornata