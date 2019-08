DIRETTA SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE/ A Montecarlo, alle ore 18, va in scena il sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League, la massima competizione europea per club. Le 32 squadre, pronte a darsi battaglia dal 17 settembre, giornata d'inizio delle prime sfide, sono suddivise in 4 fasce in base ai risultati ottenuti nella scorsa stagione. La Juventus di Sarri si trova in prima, essendo uno dei club vincitori del rispettivo campionato nazionale. Il Napoli di Ancelotti si trova invece in seconda, mentre l'Inter di Conte in quarta. Infine, l'esordiente Atalanta partirà dalla quarta fascia.

Calciomercato.it vi offre la diretta testuale del sorteggio dei gironi di Champions League:

Prima fascia:

Liverpool (ENG)

Chelsea (ENG)

Barcellona (ESP)

Manchester City (ENG)

Juventus (ITA)

Bayern (GER)

Paris (FRA)

Zenit (RUS)

Seconda fascia

Real Madrid (ESP)

Atlético Madrid (ESP)

Borussia Dortmund (GER)

Napoli (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Tottenham (ENG)

Ajax (NED)

Benfica (POR)

Terza fascia

Lione (FRA)

Bayer Leverkusen (GER)

Salisburgo(AUT)

Olympiacos (GRE)

Club Brugge (BEL)

Valencia (ESP)

Inter (ITA)

Dinamo Zagabria (CRO)

Quarta fascia

Lokomotiv Mosca (RUS)

Genk (BEL)

Galatasaray (TUR)

Lipsia(GER)

Slavia Praga (CZE)

Stella Rossa (SRB)

Atalanta (ITA)

Lille (FRA)

Sorteggi Champions League, alcune informazioni utili

In vista dei raggruppamenti, alcune informazioni utili: i club di una stessa nazione non possono essere sorteggiati nello stesso girone, così come le squadre russe e ucraine, almeno in questa fase. Le date delle giornate sono le seguenti:

17/18 settembre: prima giornata

1/2 ottobre: seconda giornata

22/23 ottobre: terza giornata

5/6 novembre: quarta giornata

26/27 novembre: quinta giornata

10/11 dicembre: sesta giornata