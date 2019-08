PSG NEYMAR BARCELLONA / Niente accordo: dalla Francia arrivano smentite alla presunta intesa raggiunta tra Paris Saint-Germain e Barcellona per il ritorno in blaugrana di Neymar. Il club parigino, riferisce 'RMC', avrebbe negato l'accordo con i blaugrana: la trattativa, riferiscono in Francia, va avanti ma non sarebbe ancora arrivata l'attesa fumata bianca.

Una smentita sarebbe arrivata anche fonte, come riferisce il 'Mundo Deportivo' con i due presidentiche a Monaco per i sorteggi Champions starebbero provando a trovare la quadra per far decollare l'operazione.

Nel pomeriggio era circolata la voce di un'intesa tra Barça e Psg per Neymar su una ricca offerta economica e una tripla contropartita tecnica: Rakitic, Todibo e Dembele, sul quale è in corso un pressing per fargli accettare la destinazione.