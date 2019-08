BAYERN MONACO LEWANDOWSKI RINNOVO / C'è firma e annuncio: Robert Lewandowski ha rinnovato con il Bayern Monaco.

Come comunicato dal club, l'attacco polacco ha firmato fino al 2023 con la società bavarese. Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern, ha commentato così il rinnovo: "Per me Robert è il miglior centravanti del mondo ed è stato un pilastro del nostro team per anni. Siamo molto felici che giocherà per il Bayern per molto tempo ancora. Siamo fiduciosi che con Robert raggiungeremo i nostri ambiziosi obiettivi nella prossima stagione e negli anni che verranno".

Questo le dichiarazioni del calciatore: "Bayern Monaco è diventata la mia casa. Ci sentiamo a nostro agio come in una famiglia a Monaco. Sono convinto che faremo bene nei prossimi anni. Il Bayern è uno dei tre più grandi club del mondo e abbiamo una squadra eccezionale. Sono orgoglioso di far parte di questo club".