REAL MADRID NEYMAR BARCELLONA / Il Real Madrid, a meno di sorprese, non ha intenzione di rispondere all'imminente colpo Neymar da parte del Barcellona. Il brasiliano, più che una priorità, era un'occasione, ma il grande obiettivo dei blancos resta l'acquisto di Mbappé nella prossima stagione.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it avrebbe dato l'ok a considerare chiuso il mercato in entrata, vista l'impossibilità di portare al Bernabeu Paul, unico suo reale obiettivo. I profili dinon lo entusiasmano, ma nella dirigenza blanca non escludono ancora un arrivo per il centrocampo nelle ultime ore di questo calciomercato e tengono vivi i contatti per entrambi. Attenzione, inoltre, alla situazione portieri: Keylorspinge per l'addio e il Madrid tratta col, che potrebbe a sua volta girare ai blancos Areola eliminando, così, l'ipotesi Pepeagli spagnoli.