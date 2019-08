JUVENTUS NAPOLI SARRI / Ci sarà o no Maurizio Sarri in panchina per Juventus-Napoli, sfida che lo vedrà per la prima volta contrapposto alla sua ex squadra? Il tecnico è ancora alle prese con la polmonite che lo ha fatto saltare il debutto in campionato contro il Parma e anche questa settimana non ha mai diretto sul campo un allenamento della squadra.

Indicazioni che fanno propendere per il forfait, come del resto previsto ufficialmente visto il comunicato della settimana scorsa. Un altro indizio che fa pendere la bilancia verso l'assenza diè la conferenza stampa della vigilia: domani alle 12 in sala stampa si presenterà il suo vice. Una decisione definitiva arriverà comunque domani in base alle condizioni di salute dell'allenatore bianconero.