BOLOGNA SPAL MIHAJLOVIC/ Intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-SPAL, De Leo e Tanjga, i vice di Sinisa Mihajlovic, hanno parlato del loro mister: "Il coach è tornato, è presente ed è molto combattivo. Era molto concentrato sugli obiettivi tecnici e caratteriali".

Per le ultime notizie sul campionato di Serie A---> clicca qui!

Dopo le parole di De Leo, Tanjga ha aggiunto: "Parlo tutti i giorni con Sinisa, con la differenza che normalmente ci sentiamo via Skype e invece in questi giorni è con noi. Il fatto che lui sia qui deve essere una spinta per i ragazzi".