BARCELLONA NEYMAR PSG / Affare fatto, accordo raggiunto: il Barcellona e il Paris Saint-Germain avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento in Spagna di Neymar.

Due anni dopo l'addio alla Spagna, destinazione Ligue 1,è pronto a fare il percorso inverso: come riferisce 'Sky', le due società hanno raggiunto l'accordo e presto dovrebbero arrivare anche le firme.

L'intesa prevede un ricco esborso economico da parte del Barcellona oltre a tre contropartite tecniche: Todibo, Rakitic e Dembele che però deve ancora dare il suo sì al trasferimento. Ieri il francese aveva fatto sapere di voler restare in Spagna ma è in atto un forte pressing sul classe '97. Già trovata, invece, l'intesa tra i blaugrana e Neymar per il contratto: intermediari ora al lavoro per definire gli ultimi dettagli all'operazione che si preannuncia come il colpo dell'estate.