JUVENTUS DYBALA NEYMAR INTER / Tutto in attesa delle bombe finali e forse il momento è arrivato: il mercato degli attaccanti a livello europeo è con il fiato sospeso in attesa di capire se davvero si sbloccherà l'affare Neymar. Serve il trasferimento del brasiliano e oggi sarebbe arrivato l'accordo tra Barcellona e Psg che potrebbe 'scatenare l'inferno'. Una situazione che coinvolge anche Paulo Dybala, fuori dai progetti di Sarri per la Juventus, ma ancora in cerca di una destinazione dove poter dimostrare il suo valore.

La Joya è il nome in cima alla lista ai desideri del Paris Saint-Germain alla voce sostituti di Neymar: una volta formalizzata la cessione del brasiliano, Leonardo ci impiegherà poco per far partire l'assalto alla Joya.

Sempre che nel pacchetto con i blaugrana non sia incluso anche il sostituto del brasiliano (Dembele?): in quel caso potrebbe essere proprio il Barcellona a dare l'assalto a Dybala.

Per la Joya resiste, ma sempre meno concreta, l'ipotesi di uno scambio con Icardi: l'Inter per liberare l'altro argentino, destinazione Torino, ha sempre chiesto il numero 10 bianconero, ma con l'arrivo di Lukaku e Sanchez alla corte di Conte, difficilmente ci sarebbe spazio anche per il dieci bianconero. Che però potrebbe 'fare spazio' a Icardi. Un Dybala lontano dai bianconeri, magari con la cessione anche di Mandzukic, potrebbe significare il via libera all'arrivo di un altro attaccante e chi meglio dell'ex numero 9 nerazzurro? Che potrebbe però essere anche buono per dare una ventata di freschezza all'attacco del Psg. La miccia è pronta ad incendiarsi...