Lazio, Caicedo tra il rinnovo e le sirene turche

CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO RINNOVO CONTRATTO BESIKTAS - Felipe Caicedo e la Lazio, un matrimonio destinato a continuare. O forse no. Ieri, secondo 'La Gazzetta dello Sport', si sarebbe dovuto tenere un incontro tra gli agenti del calciatore e la dirigenza per chiudere la trattativa per il prolungamento contrattuale, l'accordo attuale è in scadenza nel giugno prossimo, fino al 2022.

L'appuntamento è, però, saltato e nonostante si continui a respirare ottimismo, spuntano sirene turche che potrebbero farsi più insistenti nel corso di questi giorni. Il, infatti, sarebbe interessato al calciatore che, a fronte di un'offerta vicina ai 6/8 milioni di euro, potrebbe lasciare la Capitale. Non prima, però, di aver individuato un eventuale sostituto. Situazione in evoluzione, tra il rinnovo e l'addio per Caicedo.