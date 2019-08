p>CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ MANCHESTER UNITED/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Manuel, ex direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato di calciomercato e, più in particolare, dell'arrivo di Alexisin nerazzurro: "Nonostante fosse molto intristito al Manchester United, resta un giocatore con delle qualità immense". Per le ultime notizie sui trasferimenti in Serie A---> clicca qui!

Gerolin ha poi aggiunto: "Un cambio di squadra può far rifiorire l'Alexis Sanchez che conosciamo, sicuramente si inserisce in una struttura solida e in un ambiente ricco di entusiasmo e che può essere l'ideale per lui".