REAL MADRID NEYMAR MBAPPE / L'affare Neymar continua a tenere banco: il Barcellona non ha ancora mollato la presa sul brasiliano nonostante il no del Paris Saint-Germain all'ultima faronica offerta arrivata dai blaugrana (130 milioni più tre calciatori).

Se davvero dovesse saltare il trasferimento di Neymar, ad avvantaggiarsene potrebbe essere il: secondo quanto riferisce 'as.com', le merengues fanno il tifo perché l'affare non vada in porto e non per questioni di rivalità o per la possibilità di rilanciare per O' Ney. Il Real, infatti, continuerebbe a cullare il sogno di dare l'assalto il prossimo anno a, cosa che un eventuale trasferimento di Neymar renderebbe molto più complicato. La strategia dei blancos è di attendere la prossima estate e sperare che il talentino francese non rinnovi il suo contratto in scadenza nel 2022: se dovessero andare così le cose, partirebbe l'assalto concreto con il Psg che, per evitare si ripeta quanto accaduto alcon, potrebbe intavolare una trattativa.