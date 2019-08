CALCIOMERCATO FIORENTINA RAPHINHA SPORTING COMMISSO - La Fiorentina non molla Rodrigo de Paul, nonostante l'Udinese non scenda dalla richiesta di 35 milioni di euro per il suo cartellino, ma continua a seguire anche il dossier Raphinha.

Il 22enne esterno d'attacco è protagonista di un ottimo inizio di campionato con loClube de Portugal con due gol nelle prime tre giornate. Le attenzioni del club di Roccoper il brasiliano, in possesso del passaporto italiano, non si placano, ma si scontrano con le richieste dei portoghesi: stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , lo Sporting non ha intenzione di cedere Raphinha con la formula del prestito. Se proprio dovesse decidere di privarsi del calciatore, vorrebbe farlo a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo economico superiore ai 25 milioni di euro. Una situazione in divenire da tenere sotto osservazione.